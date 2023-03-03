雲林縣府農業處2020年訂定雲林良品審核機制，去年（2022年）有44家品牌、88件特色農特產品獲認證，可使用「雲林良品」標章，1年為期；近3年來已累計277家、664項產品獲得雲林良品認證。

左起文觀處長陳璧君、雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德展示雲林良品。（周麗蘭攝）

縣府農業處指出，「雲林良品」審核機制是由縣府各局處8人成立初審工作小組，並聘請衛生安全專家及行銷學者9人組成委員會審議決定是否授權標示，產品分為優選農產品、安心農產加工品、雲創良品共3類。

2022年獲雲林良品認證共有44家廠商出品的88種農特產品，44家廠商包括雲榮養蜂園、徐弘翰、李威樹、新湖合作農場、豐嶺水蜜桃、品安實業行、神級滷肉飯、金鵬棉織公司、永鵬棉織公司、庄西合作農場、吳純、金裕西瓜農場、李偲豪、大川果園、澄霖公司、李排骨酥、全方位發展行銷公司、玉津食品店、永興果菜生產合作社、豆點工作室、鴨迷食品、麗水軒公司、合泉逸公司、元進莊、臺旺食品、林內鄉農會、于釀公司、圓園鄉現代農畜產品、陞煇食品、金展軒食品、永光果菜生產合作社、朱清相、斗六果菜生產合作社、和榮意食品、古坑鄉農會食品加工廠、東和農產行、欣欣生技食品、瑞春醬油、台全珍豬、立瑞畜產、石廟雜糧生產合作社、信川食品、臻狀元食品、源鄉自然生態農園等。

「雲林良品」認證標章去年有44家廠商申請通過， 88項農特產品被認證。（周麗蘭攝）

其中「優選農產品」有蜂蜜、鳳梨、文旦柚、自然鮮蔬、水蜜桃、西瓜、洋香瓜、文旦、茂谷柑、椪柑、柳丁、五花肉片。

「安心農產加工品」則有山鯛片、滷肉汁、牛樟芝膠囊、排骨酥湯、雞肉鬆、烏魚子、牡蠣酥餅、鳳梨鮮果萃、黑巧克力、魯圓蹄筍乾、酸菜鴨、豆乳、滴雞精、燻雞胸、黑豆漿、黑芝麻豆漿粉、浸泡式咖啡、黑金剛花生、蔬食燉飯、酸菜、雞蓉粥、醬油、香腸、水餃、蒜香舒肥雞胸肉、豆豆酥餅、鵝油香蔥、古早味鹹豬肉、黑胡椒蜜汁豬肉乾、原味豬肉片、有機黃豆粉及黑豆粉、鳳梨金桔蛋黃酥、壺底油膏、白醬油、辣醬、純釀造醬油、白蔭油、豬肉鬆、鹹豬肉、甘醬里肌等。

「雲創良品」則有膠原蛋白三合一圍巾、花生植物染木盒、沉香、惠安香、牛番茄面膜等。雲林縣長張麗善3日親自頒發認證。