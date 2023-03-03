EzCiclo易可收是運用創新的化學方式改變了回收規則，將整個過程減少了原材料的消耗，增加材料再利用的可能性，為推動綠色循環經濟找到一條可回收再利用的解決方案，建立以往認為不可能實現的熱固材料循環產業商業模式及其產業價值鏈。

目前EzCiclo系列產品已取得ISO 14021認證，發表回收材料宣言，使用EzCiclo系列產品製作的複合材料，其複合材料回收率可達95%，此一認證充分表現了EzCiclo永續循環使用的可實現性，可應用的產業廣泛，不僅適用於自行車行業，也適用於風電葉片、運動休閒、軌道交通、船用及汽車產業等行業。

上緯可回收熱固材料「EzCiclo 易可收」由上緯團隊與合作夥伴「航翊科技股份有限公司」合作製成的第一款「可回收熱固性碳纖維複合材料自行車」榮獲國際知名複合材料組織 JEC Composites 頒發創新獎項「2023 JEC COMPOSITES INNOVATION AWARDS」。