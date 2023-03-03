炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，上月27日前往越南順化探訪當地貧困孩童，當起說故事大哥哥，響應基金會在越南推動的「愛閱讀計畫」，第一次來越南的他，甫獲選亞洲最帥男星，親切笑容可掬的模樣引起當地學校孩童暴動，超過600位學童跟他要簽名，大聲喊：「亞綸哥哥我愛你！」還意外被基金會工作人員認出有客串《惡作劇之吻》，炎亞綸回應：「聽說《霹靂MIT》在東南亞也很紅，理髮院都張貼海報。」讓他直呼錯過了宣傳的機會。

炎亞綸受到越南孩童喜愛，喜歡小孩嗎？他說小朋友電量永遠都用不完，若是這電量能用來發電動車，電動車永遠都不會沒有電。他透露：「雖然有語言的隔閡，但世界各地的小孩都一樣的天真無邪，能量都相當正向。」炎亞綸也當起說故事大哥哥陪孩童們講故事書《魔法親親》，考量疫情緣故，他透過「手掌吻」，一個一個傳遞「能量魔法」給孩童，孩子們都洋溢著幸福神情。

炎亞綸說以前上學最害怕的就是制服沒有紮好，被教官警告。他也回憶，兒時上幼稚園時嚎啕大哭，左鄰右舍的媽媽們聯手把他抱進娃娃車，形容自己像搖滾巨星般，「我手還抓著家門，狂喊我不要去上學！」

此外，談到獲選亞洲最帥男星，炎亞綸透露，在越南探訪貧病同時收到許多朋友傳訊息給他，直說他的排名比金城武還前面，對此，他直喊能與金城武同框簡直光宗耀祖，期許自己以後也能有一顆「炎亞綸樹。」

在越南中部地區，許多家庭無力負擔子女的教育費用上學，成了這些孩子最渴望的夢想，至善基金會25年來幫助了近9000位孩子讀書圓夢讓他們可以改變生命，也改變家庭困境，邀請社會大眾與炎亞綸一起支持至善在越南推動「愛閱讀計畫」，在當地打造一間愛心閱讀室，每年就能幫助300個孩子，開啟無邊的想像力、學習力，陪他們勇敢追逐夢想。捐款網址：https://www.zhi-shan.org/donate