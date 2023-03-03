大學學測成績已揭曉，各校甄選階段也如火如荼到來，為幫助考生更有效率且精準地選填志願，中華適性教育發展協會攜手台大USR計畫推動「台大多元智能選系適配系統」，協助學子找到最適合自己的校系。

中華適性教育發展協會與台大USR計畫共同合作，耗時2年開發出「台大多元智能選系適配系統」，免費提供學生使用。

計畫共同主持人、台大師培中心教授王秀槐表示，「台大多元智能選系適配系統」所用的問卷，乃經多次會議討論所擬定，主要先由台大各系組教授填寫學生智能與學習情況，以此完成各系組的智能雷達圖，再邀請台大學生填答同份問卷，比對後確定系組適配度，最後也邀請國高中生試填，增加驗證系統效度。

王秀槐提到，系統建置完成後，學生只要上網填寫問卷，就可看到自己的多元智能分布雷達圖，再經過與系組的雷達圖比對，便能列出適配系組，同時還可進一步連結到各系網頁，掌握各系所介紹。

王秀槐指出，這套系統雖是以台大系組為基礎來研發，但相同科系所需的人才特質皆具備共同性，因此台大適配資料也能跨校適用。