疾管署發言人羅一鈞說明，猴痘專家會議決議擴大提供「近6個月內曾有高風險性行為者」接種1劑疫苗。（疾管署提供）

疾病管制署1日公布，國內首度出現猴痘本土個案，分別為新竹縣40多歲男性和高雄市20多歲男性。疾管署昨天（2）下午召開猴痘專家會議，決議擴大提供「近6個月內曾有高風險性行為者」接種1劑；目前國內已取得1100劑疫苗，可供3300到5000人接種，並將追加購1萬劑。

疾管署發言人羅一鈞說明，為擴大社區防疫防火牆，專家決議擴大猴痘疫苗適用對象，共有3類。首先是實驗室人員，原本僅限操作猴痘病毒的人員，本次擴大為「正痘病毒屬」的實驗室操作人員；第二是和確診者有性接觸者，如尚未接種猴痘疫苗，可於健康監測期滿後接種；第三是「6個月內曾有高風險性行為者」，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等，是本次重點新增對象。

羅一鈞指出，為了將疫苗做更有效運用，針對18歲以上族群可採「皮內注射」方式，所需劑量為「皮下注射」的5分之1；目前我國已取得1100劑猴痘疫苗，估算可供3300到5000人接種。但若有嚴重免疫不全者或蟹足腫病史者，不適用皮內注射，仍應採取皮下注射。

疾管署表示，考量猴痘疫苗供應情形，高風險性行為者先打1劑疫苗，提高涵蓋率為優先考量，第二劑疫苗會視供應情形提供。

羅一鈞指出，另針對與指標個案有高暴露風險密切接觸者，以「皮下注射」接種作為暴露後預防，本次專家會議也決議放寬天數，從原本建議的「4天內」延長為「14天內」，但仍建議在4天內儘速接種，預防效果較好。

抗病毒藥物方面，羅一鈞說明，本次專家會議決議新增使用對象，除重症患者外，增列嚴重免疫不全者（包含感染愛滋病毒且CD4＜200 cells ／mm3，白血病、淋巴瘤、全身性惡性腫瘤、器官移植等）、兒童族群（特別是1歲以下的嬰兒）、懷孕及哺乳婦女，如罹患猴痘，皆可使用抗病毒藥物。