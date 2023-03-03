慶祝創院 25周年，三峽恩主公醫院今舉辦「深耕社區25載，健康幸福創未來」院慶典禮活動，院長黃信彰頒獎肯定資深同仁，同時宣布為落實社區醫療與發展急重症醫學，預計今年底引進達文西機器手臂系統，並籌建第四醫療大樓「急重症醫療大樓」，重症病人將不必跨區就醫，醫療資源效益發揮最大化，預計2028年3月完工啟用。

黃信彰表示，為滿足地方民眾急重症醫療需求（例如：急性心肌梗塞、腦中風等），恩主公醫院以成為重度級急救責任醫院為目標，積極籌建「急重症醫療大樓」，未來醫院總床數將達到786床（急性床499床），屆時可透過結合急性醫療、基層醫療及長期照護，提供在地民眾身、心、靈的全人照護服務網絡。

此外，黃信彰也指出，急重症大樓的設置不只奠定了醫院將來25年、50年的基礎，更是發展智慧醫療的開端，而智慧醫療作為世界趨勢，如何正確地運用現有資源並實踐，才能使病人迅速獲得效率高、安全性高的醫療服務，是醫院極重視與要邁進的方向。

除提升醫療環境的建設，恩主公醫院近年也不斷精進醫療服務內容與品質，去年11月提供外骨骼機器人復健；今年2月啟用重複式經顱磁刺激治療室（rTMS），提供對藥物治療反應不佳的憂鬱症、腦中風亞急性期運動復健等病人多一項新治療選擇；預計今年5月將提供體外反博治療（EECP）、靜脈雷射（ILIB）；年底將引進第四代達文西機器手臂系統，為在地民眾提供最先進的微創手術。

前教育部部長、台灣教育大學系統總校長吳清基、中央研究院院士彭汪嘉康以及北榮社區復健精神科主任李正達教授等人今均到場祝賀。