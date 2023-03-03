苗栗縣政府今年夢花文學比賽，開始徵集作品。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣最重要的文學創作比賽「夢花文學獎」，也是各級學校師生最重視的文學創作競賽，一年一次的徵選比賽即將開始，今年的文學獎徵集，將從3月1日起至4月28日止受理收件，教育處請有意投入文學創作的師生，把握機會踴躍投稿。

今年的夢花文學獎徵文項目包括新詩、散文、短篇小說、母語文學、小夢花兒童詩及青春夢花－新詩等6類組，新詩、散文、短篇小說及母語文學等各遴選首獎乙名、優選和佳作各若干名，首獎獎金5萬元、優選各3萬元，佳作各1萬元；小夢花兒童詩優選50名，每名獎金新台幣2千元；青春夢花優選20名，每名獎金5千元及各頒發獎狀各乙禎。

另外，「苗栗縣文學集」徵選項目包括：資深作家文集、兒童文學創作集、母語文學創作集、文學家作品集、苗栗主題文學寫作計畫等5類，歡迎全國對文學推展有興趣的民眾踴躍參與送件。

「苗栗縣文學集」獎勵方式，資深作家文集、兒童文學創作集、母語文學創作集，凡經入選作品，發予獎金2萬元整；文學家作品集，凡經入選作品，發予獎金1萬元整；苗栗主題文學寫作計畫，分兩階段贈送獎金。第一階段：遴選1名，獎金2萬元整；第二階段：獲選者依限完成寫作計畫，審核通過贈送獎金8萬元。

「2023年苗栗縣第26屆夢花文學獎暨苗栗縣文學集」作品出版後，將會舉辦新書發表會推薦出版，會中贈送「夢花文學獎」得獎者得獎專輯5冊，「苗栗縣文學集」則贈送作者該出版品100冊（套），並進行好文分享，與鄉親分享苗栗文學專輯記錄。

縣長鍾東錦表示，為匯集並出版苗栗縣地方文學創作，並鼓勵國小、國中及高中職學生參與文學活動，以深化苗栗母語傳承與文學資產內涵，提高社會大眾對文學創作興趣，歡迎在籍或對苗栗人文風土民情地景素有情懷的各方高手共襄盛舉，一起來投稿送件。