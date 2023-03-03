各類股表現方面，航運股表現相對強勁，漲幅1.11％，電子、金融疲軟，跌幅0.01％及0.13％，漲多的觀光類股也呈現拉回狀況，跌幅0.99％。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，美元指數近期雖未再創高，但仍持續在高檔震盪，指數仍位在月、季線之上，表現強勢，亞幣受此影響最近轉弱，指數跌落至月、季線，新台幣匯率連三貶，寫近兩個月低點，若美元未明顯反轉，不利近期台幣，對於後續資金行情推升不利。

外資期貨未平倉多單仍在高檔，現貨市場受到美股反彈出現加碼，本土投信在集中市場持續加碼，整體法人偏向偏多；籌碼面來看，目前融券近期出現回補，但融資出現增加且增幅擴大，相較於近期指數表現，融資增加幅度明顯大於指數漲幅。

技術指標中，日KD出現黃金交叉、RSI維持在50多方區，MACD綠的柱狀體也縮小，顯示近期台股多空交陳，雖然台股短線仍為多方格局，但預期指數空間不大。