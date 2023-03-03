新北中信特攻籃球隊連續兩周舉辦Fortinet「DEA COLLEGE」特攻大學主題周活動，本周末連續兩天，於「特攻基地」新莊體育館，4日邀請到「最ㄎㄧㄤ學妹」伊娜Inna，5日則特別邀請到台北鯨華女排「排球甜心」廖苡任擔任開球嘉賓。兩天賽後更加碼推出「DEA COLLEGE最正學姊見面會」，邀請線人們周末兩天一起來到特攻基地為新北中信特攻加油！

台俄混血伊娜Inna，在知名YT頻道「台灣尋奇」中嶄露頭角！還是學生的她，時常分享生活動態，伊娜Inna將於4日來到特攻校園主題週，為中信特攻擔任開球嘉賓，一同與線人們互動應援。5日中信特攻則特別邀請到「排球甜心」廖苡任擔任開球嘉賓，164公分的廖苡任，是台北鯨華女排隊陣中靈巧又活潑的舉球員，總是穿梭在球場各個角落，拚下每一場比賽，人小志氣高，是苡任最著名的代表。當日於特攻主場「學員福利社」消費滿2528元的學員們，就有機會近距離與伊娜Inna與苡任拍下「人生四格」拍貼乙次！

針對此次主題周，新北中信特攻連續兩天賽後加碼推出「DEA COLLEGE最正學姊見面會」活動，4日有PS學姊Peggy、妮可、畇二、林可與大家見面，5日則是由希希、短今、波波、貴貴賽後與大家加油打氣，想要與PS最正學姊們在特攻基地見面嗎？當日於特攻主場「學員福利社」消費滿2528元的學員們，即可參加PS學姊們賽後見面會資格號碼牌乙張。

特攻大學也邁向第二周的課程，4、5日連續兩天提供選修課程闖關，分別是【熱情學分】、【反毒學分】以及【守護學分】，通過闖關即可獲得TOYOTA 精美貼紙、麥麥DEA Friends紅/綠茶以及第一A好滋味統一科學麵Pass禮！更多資訊請持續鎖定中信特攻官方網站與IG社群。