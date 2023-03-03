許男罹患「思覺失調症」，妄想中市某診所「醫生偷學技術，賣到國外」，竟攜美工刀到診所前守候行兇，見診所助理鍾男走出即朝他後頸、臉部猛砍，傷口深達10公分，經緊急送醫搶救才挽回一命。許辯稱，他患憂鬱症，當天精神恍惚；法官送鑑定，認定仍具辨識能力，不得因「心生不滿」殺人，依殺人未遂罪判7年10月，可上訴。

許男2022年7月27日下午2時許到診所前守候，見診所鍾姓助理引導病患到附近藥局領藥，拿出美工刀朝他後頸及右臉頰各猛砍一刀，導致唇、臉頰、後頸及頭皮等多處撕裂傷，唾液腺及頰神經斷裂等傷害。

鍾男受傷忍痛衝到對街醫院經緊急手術治療，警方接獲報案到場，許男還手持美工刀在場滯留，當場被逮。

許男說，他2022年7月間到鍾市東協廣場閒逛，見到1名泰國人在幫人挖耳朵，兩人比手畫腳溝通後，他認為，泰國人透過挖耳朵幫人治療中樞神經問題，而且是很重要技術。他以手陸續比自身、嘴巴及門外，表達要去宣傳、找人來學，獲得對方點頭表示同意。

許男說，他就到附近的耳鼻喉科診所宣傳技術，應有3人聽到，幾天後，他在診所前看見該泰國人，氣憤地手指診所，還做出飛機飛出手勢。許男解讀認為，診所醫師去偷學技術，還賣到國外，他才持美工刀去殺診所的人，是因「他做錯事，我是要殺了他」。

法官囑託醫院鑑定許男案發精神狀態，鑑定報告，他患有失覺失調症，「診所醫師偷學技術，賣到國外，導致泰國醫師不滿診所」是許男曲解泰國人肢體動作含意的妄想情節，犯案當時智識及精神狀態受妄想精神狀況干擾，但仍可辨識該行為的傷害性。

法官審酌許男的犯罪動機、手段及過程，並明確表示預謀犯案，可見行為時仍保有正常對外界事物的辨別判斷、趨吉避凶的能力，許男對妄想內容不滿，但任何人都不得以「心生不滿」而殺人 ，在光天化日、熙來攘往的市街殺人，嚴重破壞治安，不適用減刑規定。