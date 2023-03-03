林姓主嫌集團招募人頭帳戶，並用瓦斯槍「控車」手段兇殘。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

林姓主嫌集團打著四海幫海公堂名義招募人頭帳戶。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

一名四海幫林姓男子平時在招募人頭帳戶、「控車」，認為送人去柬埔寨行騙有利可圖，和竹聯幫呂姓男子合作，仲介1人到柬埔寨可抽5萬元佣金，「豬仔」們若不配合就會遭瓦斯槍射擊、痛毆，去年8月警方掌握相關線索，追查半年後，2月中搜索逮捕林等8人，雲林地檢署依人口販運法等將林男收押。

刑事局去年8月間獲知有犯嫌以「免費招待至香港玩並招待食宿」話術，誘騙民眾前往柬埔寨從事詐欺工作，報請雲林地方檢察署檢察官施家榮指揮偵辦，並與雲林縣警察局虎尾分局等單位共組專案小組擴大偵辦。

專案小組經過半年多追查，得知林姓主嫌是四海幫成員，流竄在彰化地區做人頭帳戶募集，打著四海幫的名義，募集人頭，並利用民宿「控車」囚禁帳戶持有人，有被害人在被囚禁期間遭該集團以瓦斯槍射擊並用槍托毆打成傷，造成多處骨折及撕裂傷害，手段非常兇殘。

因有利可圖，與竹聯幫呂姓成員合作，以話術誘騙、招攬被害人出境前往香港辦理人頭帳戶詐貸，實則前往柬埔寨從事詐騙，仲介1人就可拿到5萬元佣金，1名被害人在出國前反悔，但該集圖要求繳交數萬元費用，還上門討債，該被害人受不了報案全案才曝光，本案目前已有2名被害人從柬埔寨自行逃離返國。

專案小組2月14日執行治平專案，在彰化地區拘提林嫌主嫌等8人到案，包含該集團陳姓女會計，查扣手機4支、瓦斯槍2枝，警詢後依涉嫌人口販運防制法、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及詐欺罪移送雲林地方檢察署偵辦，主嫌林男遭檢察官聲押獲准。