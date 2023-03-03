花蓮富里鄉六十石山是知名金針山風景區，因去年918強震，重創山區聯外道路，災後路況不穩，遇雨又坍，已爭取到近億元修繕經費，預計5月動工，工期約需1年。因往東里路段仍有多處崩塌，鄉公所今天到場設置禁止通行告示牌，即日起只能從竹田方向上下山，至於今年花季交通管制方式正研議中。

六十石山是東部知名金針花風景區，去年受地震影響，往東里方向聯外道路坍方，代理鄉長江東成等人會勘後，決定往東里方向即起封閉禁行。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

六十石山是花蓮知名金針花景區，去年9月18日台東強震，臨近震央的六十石山聯外道路多處山壁坍方、道路中斷，正值花季期間，一度造成400多名遊客受困山上，經公路總局支援機具、人力搶通，但山區邊坡脆弱，災後多次因餘震、降雨道路中斷。

代理鄉長江東成今天說，經向行政院公共工程委員會爭取，獲核定9000餘萬元進行六十石山道路災修工程，已在規畫設計，預計5月動工，工期約需1年。

重要金針花景區六十石山，往東里方向聯外道路受918地震影響容易坍方，地方會勘後決定往東里方向即起封閉禁行。（富里鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

六十石山聯外道路兩端分別是北側的東里村和南側的竹田村，江東成與縣議員詹金富、鍾素政，代表會主席葉家鴻、代表蕭文龍等人，偕同縣府農業處上山會勘，因往東里路段仍有多處坍方，且山壁裸露程度嚴重，決定即日起先封閉禁止通行，並在阿眉溪橋設置往六十石山禁止通行告示牌與下山路段道路2處設置封閉點。

江東成強調「安全第一」，會勘後先封閉往東里方向路段，封閉期間，民眾仍可從竹田方向上、下山，但提醒民眾進入山區時一定要專心注意路況，且切勿闖入封閉路段。

因每年8至9月是花蓮金針花季，帶來大批觀光人車上山賞花，江東成說，今年花季交通方式正在研議，初步評估，竹田方向路段路況較穩定，可能朝接駁方向規劃。