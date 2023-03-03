北市於3月11日至南湖國小、明德國小、新和國小及銘傳國小開設5至11歲兒童專案接種。（北市教育局提供／張芷瑜台北傳真）

為提升學生保護力，北市教育局協同衛生局與北市聯合醫院及關渡醫院訂於3月11日至南湖國小、明德國小、新和國小及銘傳國小開設5至11歲兒童專案接種，北市教育局表示，符合年齡資格者，可於3日上午9時起至3月10日下午5時止至指定網址預約。

教育局說明，本次專案上午接種莫德納次世代BA.4／5疫苗追加劑、下午接種兒童BNT疫苗基礎劑、追加劑，每場次提供400至600名額，報名額滿即提前結束預約，家長可依需求選擇任一場次，自行至配合的聯合醫院網頁預約掛號，於3月11日依預約時段前往設站學校接種。

教育局提醒，當日須由成年家長至現場陪同接種，並攜帶健保卡、具家長簽名之接種同意書及COVID-19疫苗接種紀錄卡(小黃卡)。除了可至本次加開的接種站施打，家長也可透過北市衛生局疫苗預約平台預約疫苗登記，選擇住家鄰近診所預約施打。

教育局也說，若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假，接種疫苗後如有不良反應也可申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則，包含接種當日，必要時得延長，若家長需請假陪同接種，也可給予防疫照顧假。