不少人生活壓力大，再加上飲食習慣改變，因此出現便祕困擾，民眾多半會選擇多吃蔬果或益生菌改善，但卻發現效果並不佳。益生菌專家蔡英傑提到，益生菌要長期服用，才能有效調整腸道菌，出現便祕才臨時補充，並沒有效果，此外也要吃對膳食纖維，建議民眾應選擇水溶性纖維，例如秋葵、木耳、海藻等。

益生菌專家蔡英傑在臉書粉專提到，華盛頓大學教授戈登（J. Gordon）曾用老鼠進行實驗，並找來長期吃不健康美式飲食，及主要吃植物且熱量控制的健康飲食兩種人做對照組，將他們的腸道菌導進兩群老鼠腸道，發現被導入吃美式飲食者腸道菌的老鼠，就算改吃健康飲食，腸道菌反應依舊很差。

蔡英傑提到，研究顯示長期飲食習慣不佳，而且又少吃蔬果，會導致人體腸道菌不健康，甚至容易便祕，突然臨時起意吃益生菌及蔬果，問題並不會很快改善，所以益生菌應長期服用，才能有效調整腸道菌，並不能臨時抱佛腳，便祕時感覺難受，才想到要吃益生菌，效果無法立即見效，除了平時補充益生菌外，也要多吃蔬果。

蔡英傑提醒，想改善便祕不能只靠益生菌，還要多攝取膳食纖維，又分為「水溶性纖維」及「非水溶性纖維」，水溶性纖維促進腸道益生菌生長能力強，包含果膠類水果及口感黏滑的食物，例如秋葵、木耳、海藻等，不過非水溶性纖維建議少吃，無法溶於水，幾乎能保持原狀通過消化道，若水分未補充足量，容易造成糞便過硬導致便祕。