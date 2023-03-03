研華人力資源部協理劉蔚志表示，研華自去年成立人才發展策略部(Talent Cultivation COE，TCC)起，積極深化人才培育及相關制度發展，期望能藉完整的策略布局與機制規畫，讓同仁能在研華看到完整的個人職涯規畫與未來。此外，為活絡全球多元人才招募與發展，更首次將招募對象擴及外國菁英，期望今年度至少招募10位以上外國籍人才，提前進入研華、加入工業物聯網產業。

劉蔚志進一步說明，為深化研華品牌形象於莘莘學子心中，同時也讓同學提前認識工業物聯網及相關產業概念，研華於今年開始針對大學生啟動Open House Day，將主動邀請各校同學至研華全新落成物聯網園區進行參訪；此外，也將與特定學校合辦職涯講座與課程，未來並將持續耕耘校園關係、徵選校園品牌大使，以持續深化研華品牌。

2023春季校園徵才，研華將陸續於台灣大學(3月4日)、陽明交通大學(3月11日)、清華大學(3月18日)、政治大學(3月24日)，以及台灣科技大學(3月31日)設立校園徵才攤位，屆時將有各單位高階主管與企業學長姊到場提供職涯諮詢與說明。

研華2023春季校園徵才預計招募職務包含管理、技術、新創等三大類人才，歡迎機械、航太、電機、電子、光學、光電、物理、數學、資訊、通訊、工業工程、供應鏈、工程相關、商管、設計以及外語等人才至Elite Intern校園招募網站瞭解並投遞履歷。除校園徵才，研華目前亦開出近百職缺，歡迎有志加入工業物聯網行業的菁英。