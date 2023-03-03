時序已來到3月份，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享財運大漲的前4名星座依序是，雙魚座、牡羊座、水瓶座、金牛座，其中第1名的雙魚座事業上開始有所進展，不僅收入增加使財務狀況變穩定，在投資上也能獲得豐厚的獎金，可好好把握。

▍第四名：金牛座

火星目前駐守在金牛座的財帛宮，將有機會獲得財富方面好運，可能會收到升職加薪的好消息，或突然得到一筆意外收入，此外，會在這段期間充滿動力追求財務目標，且更加堅定自己的決心，甚至會有計劃管理金錢，積極尋找投資機會，這也是製定長期理財計畫的好時機，若能把握機會，或許財務狀況能帶來正面影響。

▍第三名：水瓶座

土星將在3月7日進入水瓶座的財帛宮，將更謹慎處理自己的財務，並採取保守的投資策略，此外，土星還可能帶來長期穩定收入來源，例如一份穩定工作或一個可靠的生意夥伴，甚至也會教你審慎管理資源，不要浪費金錢和時間，鼓勵做出更明智的決定，讓他們在財務上更穩健。

▍第二名：牡羊座

天王星目前在牡羊座的財帛宮加持，將開啟全新的財務旅程，這段時間會有很多意外的好事發生，可能會得到意外的財務收益，例如，開始嘗試更加創新和前衛的理財方式，並且有更多的彈性來管理財務，此外，天王星也可能帶來一些令人振奮的商業機會，讓他們有機會建立自己的財富王國。

▍第一名：雙魚座

木星目前在雙魚座的財帛宮發光，將會感受到一種穩定的能量，這段時間可能會帶來很多好事，例如收入增加或事業開始有所進展，讓財務狀況變得更加穩定，也可能會經歷突破性的財務成就，例如投資得到豐厚的獎金，或薪水的增長更加明顯，會讓他們更加自信去管理財務。