台灣天氣潮濕，一名女網友崩潰詢問，她真的很討厭濕濕的天氣，不知道台灣哪裡比較乾爽，她想要搬家過去，引起網友討論，不少人大推台中市，比起濕冷的北部和濕熱的南部，台中不管是夏天還是冬天都算是乾爽。

一名女網友在PTT上發文說，她很討厭潮濕的天氣，流汗都不會乾的感覺超難受，整件衣服濕濕黏黏的，天氣冷還會因為濕度過高，讓人感覺特別冷，因此很好奇四面環海的台灣，有沒有哪個地區特別乾爽。

貼文引起網友討論，不少人表示南部冬天挺乾燥的，不過夏天會吹西南風，仍會面臨潮濕的問題；另有網友則大推台中，比起陰濕冷的北部和濕熱的南部，位處在兩者之間的台中，不乾不濕剛剛好。「唯一選擇就是台中，夏天天氣大多晴朗，冬天寒流來也不下雨，一度出現過2X％的濕度，還得開加濕器睡覺」、「台中這陣子冬天濕度還掉到4X％過，乾到爆炸」。

不過，也有網友吐槽說，台灣就是一個海島，到底想要乾到哪裡去，真的熱愛乾燥氣候的話，不如考慮移民，要不然還是實際一點，買一台好的除濕機放家裡。