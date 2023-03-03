無黨籍立委黃國書今詢問教育部長潘文忠，是否會讓16歲學生上戰場？潘文忠答詢強調，絕對不會動員學生參戰、上戰場或提供武器。（摘自立法院直播）

國防部預告修正《全動法》引發爭議，外界質疑動員16歲青年上戰場太殘忍，無黨籍立委黃國書今詢問教育部長潘文忠，是否會讓16歲學生上戰場？潘文忠答詢強調，絕對不會動員學生參戰、上戰場或提供武器。

《全動法》修正草案第15條與第33條被外界質疑是管制媒體，黃國書詢問文化部長史文哲，對此，史表示，所有管制都是在緊急命令之後，緊急命令實施後，管制的不只媒體，所有人民生活都會受到管制，而緊急命令實施之前的準備工作，不涉及管制，只有資料蒐集跟規劃。

另外，16歲學生是否上戰場也備受關注，針對學生造冊資料要上傳全動署新建雲端系統疑慮，潘文忠透露，教育部今天已行文各縣市政府，轉知轄內各級學校，停止填報相關資訊到此資訊系統。

潘文忠指出，根據《民防法》 規範，教育部2002年就訂定「高級中等以上學校防護團編組教育跟服勤辦法」，所以學校每年都要提出相關計畫跟人員編組，主要都進行防災演練、萬安演習、逃生避難等訓練，都是有造冊、編組名冊，像消防班、防護班、工程班等，這些名冊過往都是由學校造冊後，留在學校備查。