新北市市長侯友宜屢在各大民調奪冠，2024代表藍營參選總統呼聲不斷。最新消息傳出，侯陣營已沙盤推演，副手人選鎖定由「女性、專業、留美背景」3大條件者擔任，而擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏便是最佳人選。李則表示，自己聽到消息也相當驚訝，作為中華民國一分子必全力以赴，但事發突然，她需要一點時間思考。
由於民進黨2024總統沒意外應由賴清德出征，而賴的副手搭檔極可能找駐美代表蕭美琴；為反制綠營，侯友宜陣營已沙盤推演，將尋覓女性、專業、留美背景3大條件者擔任副手。
對此，擁有美國太平洋大學法學碩士、博士學歷，且同時具有台灣、美國加州律師資格條件，並擁有美國專利師及仲裁人資格的李貴敏，堪稱藍營中此「3大條件」的菁英人才。
聽聞這個消息，報導稱李貴敏受訪時坦言自己也嚇一跳，但身為中華民國的一分子，她一定全力以赴。至於是否有意願擔任侯友宜的副手？李則表示，因為這個事情剛剛才發生，請容她需要一點時間思考。
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