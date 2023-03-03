基隆市新山水庫今年1月初出現滲漏而降低水位搶修，但於洩降時露出水庫底部，造成民眾擔心是否又缺水。基隆市議會3日上午前往新山水庫考察，視察維修進度及確認是否有缺水之虞。台水表示，洩降過程均經過審慎評估，預計5月可以完成補滿水位，且新山水庫是備援水庫，不會缺水，請民眾放心。

為確認新山水庫蓄水維修情形，基隆市議會前往考察。（徐佑昇攝）

考察行程由台水公司第一管理處處長李文峯進行說明，李文峯表示，今年1月3日發現新山水庫出現大量滲漏情形，當下立即通知水利署召開專家學者會議，先確認沒有潰壩之虞後，再進行降低水位搶修。於洩降水位時，也利用此機會將水庫本身的老舊管線、攔污柵均進行更新，讓往後蓄水更無虞，作業過程也有公告周知，避免民眾用水恐慌。

民進黨市議員施偉政表示，修復後的水壓是否有潰壩問題。無黨籍市議員張耿輝表示，去年遇到缺水問題民眾都很關心，台水應該研擬若是雨水沒有降到蓄水區要如何因應；未來人口增加，管線汰換時應該要一併考量用量增加的問題；還有台水應該針對漏水問題即時回應。

台水公司第一區管理處處長李文峯針對水庫維修情形說明。（徐佑昇攝）

對此李文峯回應，重新蓄水有經過審慎的計算，且在修復後有24小時監視、每2小時人員監控，先測試少量進水，都沒有潰壩問題，才持續增加蓄水。此外有關增設管線部分，會一併考量當地實際的用水需求去調整，至於回覆漏水問題延宕部分，會再要求相關單位加強。

李文峯補充，由於新山水庫的設備從1980年使用至今，有許多設備都需要更新，也利用此次機會來一併處理，讓未來的儲水可以更安全無虞。目前水庫正在持續蓄水，預計5月底可達到900萬噸滿水位。

李文峯強調，目前的管線汰換工程也有安排新設忠一路至喜豬橋段的大型管線，避免再有去年因為輸水不及而缺水的問題再度上演。依照目前的新山水庫的儲水進度評估，今年度應不會缺水，請民眾放心。

基隆市政府秘書長方定安表示，忠一路自來水新管線市府會全力協助，預計6月完工，來避免枯水期的供水問題。