SBL彰化柏力力日前對上台灣啤酒，台啤球員蘇柏彰罰球時，場邊兩位穿著粉色丁字褲的LuxyGirls成員，以性感「一字馬」姿勢趴在地上扭動臀部，干擾球員的舉動讓球迷極度不滿，對此成員之一的Clara曬出穿著性感養眼照，接著強調：「凹來凹去也是很辛苦的捏，醫藥費有人要贊助」，霸氣嗆聲掀起網友熱議。

LuxyGirls啦啦隊干擾球員罰球的行徑引發熱議，不過LuxyGirls在官方instagram表示：「公司沒在管」，更指出球員老婆都不介意，希望非當事者不要多管閒事，成員之一的Clara近日曬出在球場上穿著高衩丁字褲的辣照，面帶微笑側身面對鏡頭，只見火辣S曲線一覽無遺，傲人雙峰及蜜桃翹臀搶盡眾人目光，她也藉此喊話：「聽說高衩丁字褲讓人看不過去，那我來讓你們多看一點」。

Clara接著將右手伸到背後扶著腰，做出腰痠背痛的模樣，接著強調：「凹來凹去也是很辛苦的捏，醫藥費有人要贊助」，雖未明說所指何事，但明眼人都看得出來在回應先前事件，對此，網友紛紛回應：「奉勸那些酸民少管閒事」、「辣起來～酸民就是愛看又愛嫌」、「為何不是妳劈腿?要一字馬才對」、「不管那些罪犯怎麼說，我就是要看辣辣的你們」、「辛苦了，凹的很漂亮」。

女子啦啦隊團體「LuxyGirls」是由整形名醫李進良花5百萬簽下，預計把美式風潮引入台灣，未來更規劃與旗下醫療團隊合作行銷，旗下成員們以甜美臉蛋及火辣身材聞名， 加上精湛舞藝每每上場就成為所有人焦點，對於此次引發的爭議， 李進良表示未來會設計更多動作開放給球迷投票，若覺得動作不雅，將就不會再球場上出現，以免引起不必要的紛爭。