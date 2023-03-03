臺北市公辦都市更新7599專案計畫(7599專案計畫)調降公辦都更案受理意願門檻，第一階段由民眾自行整合意願門檻達75%，向市府提出申請，即進入第二階段，由北市府、本中心與民間專業團隊所組成之「公辦都更台北隊」，協助社區進行方案評估與召開說明會，提早進場以提升推動效率，並將提供建物規劃、估價等財務評估試算服務。民眾若於第二階段意願達90%，即可進入第三階段，由本中心協助進行模擬選配，讓參與住戶充分了解分回的權利價值。

如選配率達到90%，即可選定為公辦都更案件，由本中心擔任實施者辦理後續公開招商，徵求民間業者投入公辦都更，協力進行都市更新相關審議作業，以公開透明的權利變換實施方式推動都市更新事業。

另外，透過「早進場、幫試算、助選屋」等三大加值作法，由市府結合民間專業團隊進行相關評估、財務試算、量體規劃等作業，讓住戶清楚了解相關數據，信任政府提早進場。降低門檻的第一關完成後，預期能夠加速後續程序，提高住戶參與公辦都更的意願，讓專業團隊及臺北市住都中心進場服務。

7599專案計畫適用對象，只要是位於臺北市公劃更新地區範圍內、參與意願達75%、面積達2,000平方公尺以上且未與潛在實施者簽訂同意書或協議書之社區，即可備妥申請書向北市府提出申請。