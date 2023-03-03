美國國防授權法NDAA引爆台灣安控廠商機，且電子產業供應鏈缺料問題改善，讓安控廠成為內資喜愛著墨的族群，今天更上演全面噴出走勢，盤中晶睿、勝品、奇偶(3356)、哲固(3434)、昇銳(3128)等同步亮燈漲停，晶睿及勝品更連袂創下掛牌新高價。

就基本面來看，晶睿2022年合併營收為99.48億元，年成長82.48%，營業毛利為25.87億元，年成長60.56%，合併毛利率為26.01%，年減3.55個百分點，營業淨利為7.81億元，年增7.61倍，營業淨利率為7.86%，年增6.19個百分點，稅後盈餘為7.02億元，年增2.73倍，每股盈餘為8.11元；今年1月合併營收為8.5億元，年成長59.24%。

2022年前3季稅後盈餘為2.08億元，年增1.32倍，每股盈餘達7.26元，累計2022年合併營收為22.56億元，年增13.09%；勝品1月合併營收為1.9億元，月增10.7%，年減11.6%，為歷年同月次高。

不過，安控股全面噴出，部分法人看法轉趨謹慎，法人表示，安控個股自去年第4季開始飆漲，部分個股的股價已大漲逾倍，本益比大幅拉升，多已反應今年獲利成長預期，投資人宜居高思危，逢高獲利了結，且不建議冒然追高。