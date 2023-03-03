爆料者聲稱，美國銀行已裁掉在香港設立的6個投資銀行職位，據悉，這也是美銀全球投行業務縮減計劃的一部分。同時，花旗也裁了自己在中國大陸投資銀行部門的4個職務。不過，這對花旗來說，不到全球相關人力的1%。

上個月下旬，摩根大通就傳出已在亞太地區裁員30位左右投行員工。此外，因為營收不佳為了樽節成本，高盛以及摩根士丹利也都聽說在亞洲以及全球，陸續調整自家的投行人力。