以居家風水而言，客廳的風水關係著家庭運勢和彼此關係是否和睦，因此很多人會在擺設下功夫，但《旺好運》運勢專欄分享客廳風水5禁忌，包括，鏡子的擺設、不可放假草、花、刀劍、人偶動物頭像、古董等，其中如擺設人偶或動物雕像，恐犯小人、財運、事業運受阻，甚至造成血光之災。

【5項客廳風水禁忌】

1、鏡子

若在玄關或客廳擺放鏡子，讓家中的財氣被鏡子反射出去，大挫財運。但若出門需照鏡子整理儀容，建議可設計成內嵌在鞋櫃、衣櫃中。

2、假草、假花

在客廳放置假花、假草，家庭感情易起糾紛，影響家運，想美化環境可選擇鮮花尤佳；另外也不要選擇帶刺的植物，例如仙人掌，建議養在陽台較為合宜。

3、刀劍

若有日本軍刀或其它刀劍的收藏嗜好，也不適合展示於客廳，這些利器的煞氣較強，可能引發衰運纏身。

4、人偶、動物頭像

形狀多變的人偶、動物雕像與頭像，尤其是凶禽猛獸，盡量別放在客廳，恐犯小人、招血光之災，財運、事業運受阻。

5、古董

年代越久遠的古董，累積的磁場或怨氣過重，都會影響整個家內的氣場，對健康不利，若帶有煞氣的古兵器，可能會造成血光危機。