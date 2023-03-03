高雄張姓男子在馬路上覬覦一名正妹，刻意攀談未果，竟一路尾隨正妹進入三民區某大樓，還故意搭同一班電梯上樓，趁沒有第3人在場時從後方直接襲胸。正妹嚇得驚聲尖叫，張男直接逃往樓梯間，企圖從1樓離開，沒想到被上鎖的安全門擋住，被保全逮個正著。高雄地院依強制猥褻罪判張男8月，可上訴。

2021年10月某日上午，張男在馬路上鎖定一名面貌身材姣好的正妹，假借問路攀談，正妹協助他認路後，張男又故意問「附近有沒有房子出租 ？」。

正妹當下警覺有異，順勢走進一旁商辦大樓，想搭電梯甩掉張男。沒想到，張男竟不死心，一路尾隨正妹進電梯，趁電梯上樓時，他直接伸出狼爪對正妹襲胸，正妹嚇得當場花容失色、放聲大叫，立刻按下4樓補習班樓層的按鈕，逃出電梯外。

當時，補習班工作人員看見正妹奪門而出，張男也衝出電梯、直接竄入樓梯間。工作人員先安撫正妹，也立即通報一樓值班保全。

張男以為能送樓梯間迅速逃至一樓閃人，沒想到推不開一樓的安全門，被反鎖在大樓之內。沒多久警方趕到，和保全人員開門、直接逮捕張男。

開庭時張男矢口否認犯行，辯稱自己只是不小心觸碰到正妹的手臂，並沒有對她襲胸。但法官調閱電梯內的監視器畫面，清楚看見張男伸手襲胸，最後依強制猥褻罪判張男8月，可上訴。