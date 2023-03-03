一名經營餐廳的男子與人妻嘿休逾百次，2019年他被捉包後與人夫簽協議，答應不再與人妻連絡及會面，但之後他又私下與人妻往來見面，人夫提告求償，台北地方法院判賠500萬元（本報資料照片）

一名經營餐廳的男子與人妻嘿休逾百次，2019年他被捉包後與人夫簽協議，答應不再與人妻連絡及會面，但之後他又私下與人妻往來見面，人夫提告求償，台北地方法院認定該名男子違反協議書約定，判他須給付500萬元的違約金。可上訴。

人夫提告指控，該名男子從2018年與他妻子交往，期間有牽手、擁抱、接吻、單獨出遊、裸身合照等親暱舉動及照片，並於LINE通訊軟體記事本紀錄兩人從2018年到2019年發生性行為之時間、地點及次數，2人發生性行為總次數逾百次。

人夫說，他在2019年5月間與妻子詳談後，才確知妻子外遇，並在律師的見證下，與該名男子簽訂協議書約定，違反約定而與人妻再為連絡、會面，須給付他500萬元，但該名男子隔月仍與妻子聯絡、會面，須給付賠償金。

台北地院認為，該名男子簽立協議書後，仍有與人妻連絡、會面，違反協議書應遵守之義務，判決須賠償500萬元。可上訴。