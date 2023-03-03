陸軍又傳2女士官兵「不雅片」遭瘋傳 社會記者大爆外流內幕 @ChinaTimes

陸軍一對軍官情侶在營區內自拍性愛影片遭外流，引發軒然大波，據悉2人原本調離現職後，遭軍方記過並未提出申訴，本月初已正式離開軍營，女方離開前曾向同袍透露已找到新工作，堅強地說「要到新職場打拼」，目前2人仍在交往中。

據ETtoday報導，2名當事人事後坦承「的確做了不該做的事情」，遭記2大過、2小過後未提出申訴，2人在3月1日已正式離營，目前仍在交往，女方在離開時僅簡單告知同袍「要到新職場打拼」，疑似已經找到新工作，但具體工作內容未知，態度相當正面。

陸軍司令部表示，由於兩人均違反「兩性營規」及「國軍資通安全獎懲規定」，都記2大過2小過處分，目前以將兩人汰除。

這對軍官情侶也在性愛片外流事件發生後，已調離所屬部隊接受調查，並且對於司令部「2大過、2小過」的懲處，也未提出申訴，2人也坦承「的確做了不該做的事情，對於造成軍方的傷害，深感後悔」。