展場規畫「夢想的翅膀」、「飛行時光機」、「超時空飛行」、「飛行實驗室」及「複眼看世界」5大單元。（袁庭堯攝）

藝術家林建佑作品「飛行種子」，透過機械連動的金屬翅膀層層擺動，呈現對植物到生物的混種飛行想像。（袁庭堯攝）

藝術家蕭聖健「聽風—午后」以樹影燈打造的靜謐場域，營造出兒時在樹下玩耍休憩、吹風聽鳥叫的場景。（袁庭堯攝）

藝術家官孟玄取材園區鳥類生態，在兒美館室外廊道繪製「小松鼠的夢想飛行基地」。（袁庭堯攝）

藝術家游文富以羽毛大型裝置「吉光片羽」呈現人類從鳥類觀察展開對於飛行的探索。（袁庭堯攝）

人類用想像力實現了飛行的夢想，飛行也帶來無限想像，高雄市立美術館兒童美術館策畫親子藝術教育展《一起飛吧！》，從園區的鳥類觀察出發，結合生態、藝術、動畫、文學、歷史與科技，觸發孩童對「飛行」的無限想像。

《一起飛吧！》以「飛行」作為核心概念，分別以「自然飛行」及「人為飛行」二個主題串連起兒美館展覽空間與室外場域。該展集結藝術家可樂王、周尹庠、林建佑、邱禹鳳、黃心健、陳奕彰、莊惠琳、張騰遠、游文富、雷恩、蕭聖健，插畫家官孟玄、葉郁玫，以及詩人林世仁等14位創作者，展場規畫「夢想的翅膀」、「飛行時光機」、「超時空飛行」、「飛行實驗室」及「複眼看世界」5大單元。

101展覽室以「自然飛行」的想像為主，著重於藝術家的自然觀察與想像，提供兒童對於動物飛行與生活連結。藝術家游文富以羽毛大型裝置「吉光片羽」呈現人類從鳥類觀察展開對於飛行的探索；周尹庠以鳥、蝴蝶、蜻蜓及蝙蝠等飛行動物創作「不要飛的離夢想太遠」，讓孩子探索生物飛行的樣態；莊惠琳的「今晚我想來點…」則以平衡鳥概念，喚起人們對生態環境如何取得平衡的省思；邱禹鳳作品「禹多田的飛行世界」及林世仁的「飛行之歌」則透過動畫影片與童詩，展現動畫與文學的飛行想像；可樂王的「宇宙無敵萬年飛行〉以其獨白式文字搭配性格鮮明的油畫作品，展現超越自我的渴望與決心。

兒童書插畫家的官孟玄取材園區鳥類生態，在兒美館室外廊道繪製「小松鼠的夢想飛行基地」；葉郁玫「夢想起飛」訴說過去人類對飛行夢想的努力與實踐，帶領觀眾搭乘時光機穿梭過去、現在與未來。

201展覽室則以「人為飛行」為題，著重飛行歷史結合藝術家對飛行的探索與創作，並提供動手作實驗的樂趣，開啟觀眾對飛行的無限想像力。藝術家蕭聖健「聽風—午后」以樹影燈打造的靜謐場域，營造出兒時在樹下玩耍休憩、吹風聽鳥叫的場景；雷恩以機械動力與組構概念，打造復古與未來感兼具之作「未來飛行器」；林建佑作品「飛行種子」，透過機械連動的金屬翅膀層層擺動，呈現對植物到生物的混種飛行想像；陳奕彰將圓嘟嘟的河馬裝上竹蜻蜓，打造「飛天小河馬」，帶領觀眾穿越想像的任意門。

高美館行政長林羿妏表示，清景麟教育基金會長期投入偏鄉兒童教育、推廣美學的在地紮根，此次再次攜手合作，讓產官學三方的相互加乘達到最美好的成果。

《一起飛吧！》展覽自即日起至2024年5月26日於兒美館101、201展覽室展出，除了展覽作品之外，不少作品也延伸了小朋友可以動手創作的互動操作區，滿足大小朋友的動手實驗與創作樂趣，例如從莊惠琳作品延伸的「平衡鳥」，小朋友可以透過現場紙模的摺壓與上色，創作自己的平衡鳥；小朋友可使用回收瓶蓋、塑料零件、竹片、扭蛋等素材打造「奇幻飛行器」。另也可藉由紙片與吸管製作「飛吧！竹蜻蜓」，邀請親子家庭大小朋友共同觀賞、動手實現想像。