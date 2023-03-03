新北市中和區日前發生一起工地電纜竊盜案，28歲何男因家裡遭逢變故，急需用錢，便號召同夥深夜1時潛入工地，偷走價值新台幣16萬的電纜線「滿載而歸」。警方獲報並調閱路口監視器循線追捕，花6小時循線埋伏，犯嫌連電纜都來不及變賣，當場被員警束手就擒，全案依竊盜罪嫌移送。

警方調查，何男從屏東遠道而來找女友，本身也是一名做工師傅，前陣子因老家有親人離世，辦喪事需要一筆龐大費用，為籌錢臨時起貪念，前往福美路旁工地行竊；全案發生在2月25日凌晨1時許，路口監視器拍下，犯嫌與一名友人駕駛一台深色自小客車停等在工地路口，兩人發現鐵門未上鎖，何男浩浩蕩蕩闖進地下一樓倉庫，徒手搬運多達59捆電纜線，再交由另一人接應，只花不到5分鐘的時間，得手後揚長而去。

警方當日下午2時40分查獲犯嫌，何男被逮時非常淡定，雖坦承不諱，還不忘讚嘆自己是「不貪的小偷」，沒有把工地電纜線全偷走，還有留一些給他們撐幾天；中原派出所所長張竣傑表示，日後將持續加強該工地巡邏，並向工地廠商提供裝設監視器建議，也因本案了解到如何辨識各工地電纜配料進度，處於「炙手可熱」時期便能及時示警。

資源回收業者蔡先生表示，電纜內部為百分之百銅線，是大眾五金中數一數二值錢的東西，因此淪為竊賊眼中的寶貝。然而，很多無良商人會藉機大賺一筆，明知道是贓物，並以高價差出售；目前市價為每公斤260元算是穩定，他們用美工刀削去電纜的塑膠外皮後牟利，也沒有所謂傳聞缺工卻料的問題，頂多量少時價格攀升至300多塊錢。