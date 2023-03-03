民眾黨主席柯文哲3日提出他的兩岸新論述，柯文哲表示，處理兩岸關係，處理兩岸關係理性、務實、科學就可以，不求戰、不畏戰，可以合作的時候合作，須要競爭的時候，必須對抗的時候還是要對抗。

國立政治大學國際關係研究中心70周年特展開幕記者會3日在台北中山堂舉行，出席活動的民眾黨主席柯文哲藉此場合拋出其兩岸新論述，柯文哲表示，處理兩岸問題，應該理性、務實、科學，他觀察近期美國國務卿布林肯關於處理美中關係的話，柯覺得最有啟發性。

柯文哲表示，處理兩岸關係理性、務實、科學就可以，「可以合作的時候合作，須要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗」，既然美國是這樣，台灣就比照辦理即可，簡單來講就是以理性、務實、科學的態度，不求戰，也不畏戰。

柯文哲解釋，不求戰就是我們也不會去挑釁，不畏戰就是備戰、能戰，才能不畏戰。

柯文哲選在此場合拋出兩岸新論述，上台致詞時，還拿著一張講稿輔助觀看。

對於政大國際關係研究中心的角色，柯文哲表示，政大國關中心一直是政府的智庫，70年來從美蘇冷戰到台灣解嚴，到兩岸關係急速變化，一直扮演政府提供諮詢的角色，隨著政府解嚴，台灣社會邁向民主化，他認為此次特展非常具有啟發性，可以見證台灣民主政治的發展。