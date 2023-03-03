2023世界棒球經典賽（WBC）睽違10年重返台中，A 組預賽將於 8日至12日在台中洲際棒球場盛大展開。由美國職棒大聯盟（MLB）與WBC優化後的洲際棒球場3日亮相，台中市長盧秀燕3日上午到場開箱「升級版」球場，大讚更新後的球場能媲美美國職棒大聯盟，是世界一流的棒球場。
盧秀燕指出，台中洲際棒球場自去年11月開始加強優化，經歷近半年的準備，在MLB與WBC的監督及協助下，球場已升級完成，包含噴灌系統更新、排水設施、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護及投手丘及本壘板重建等，更新增能讓觀眾享受全視野的場邊安全隱形護網，均符合大聯盟標準，保護球員也保護觀眾，讓球員可以盡情揮灑、球迷舒適享受賽事。
盧秀燕說，自明日起將有一連串活動為賽事揭幕，首先會有Welcome party歡迎來自全世界的強隊隊職員和貴賓，接著在地的中信兄弟會和中華隊舉行官辦的熱身賽等，下禮拜球賽就會陸續登場，歡迎世界各國球迷進入台中，享受台中的好天氣、美食、風景以及人情味。
盧秀燕也補充，在中央疫情指揮中心的指引下，無論室內、外球迷都可選擇不戴口罩，邊吃美食邊觀賽，若這段時間民眾身體不適有症狀，建議仍戴口罩，保護自己也保護他人。
中市府運動局長李昱叡表示，此屆台中市與日本東京、美國鳳凰城、邁阿密並列主辦城市，市府相當重視，高規格落實各項籌備工作，提供國際嘉賓、球員及全國球迷優質的比賽環境；此次預計將有10萬人次湧入台，市府團隊也特別規畫特色遊程及商圈優惠專案，期盼球迷進場支持中華隊之餘，也能暢遊台中。
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