球員休息室也全數翻新。（台中市府提供）

台中市長盧秀燕3日上午到場開箱「升級版」球場，大讚更新後的球場能媲美美國職棒大聯盟，是世界一流的棒球場。（潘虹恩攝）

2023世界棒球經典賽（WBC）A 組預賽將於 8日至12日在台中洲際棒球場盛大展開，台中市長盧秀燕3日上午到場開箱「升級版」球場。（潘虹恩攝）

然點設計工作室李政瀚與鉄之宅藝術工作室賴銘祥為世界棒球經典賽共同設計裝置藝術。（潘虹恩攝）

2023世界棒球經典賽（WBC）睽違10年重返台中，A 組預賽將於 8日至12日在台中洲際棒球場盛大展開。由美國職棒大聯盟（MLB）與WBC優化後的洲際棒球場3日亮相，台中市長盧秀燕3日上午到場開箱「升級版」球場，大讚更新後的球場能媲美美國職棒大聯盟，是世界一流的棒球場。

盧秀燕指出，台中洲際棒球場自去年11月開始加強優化，經歷近半年的準備，在MLB與WBC的監督及協助下，球場已升級完成，包含噴灌系統更新、排水設施、照明轉播設備、觀眾席、草皮養護及投手丘及本壘板重建等，更新增能讓觀眾享受全視野的場邊安全隱形護網，均符合大聯盟標準，保護球員也保護觀眾，讓球員可以盡情揮灑、球迷舒適享受賽事。

盧秀燕說，自明日起將有一連串活動為賽事揭幕，首先會有Welcome party歡迎來自全世界的強隊隊職員和貴賓，接著在地的中信兄弟會和中華隊舉行官辦的熱身賽等，下禮拜球賽就會陸續登場，歡迎世界各國球迷進入台中，享受台中的好天氣、美食、風景以及人情味。

盧秀燕也補充，在中央疫情指揮中心的指引下，無論室內、外球迷都可選擇不戴口罩，邊吃美食邊觀賽，若這段時間民眾身體不適有症狀，建議仍戴口罩，保護自己也保護他人。

中市府運動局長李昱叡表示，此屆台中市與日本東京、美國鳳凰城、邁阿密並列主辦城市，市府相當重視，高規格落實各項籌備工作，提供國際嘉賓、球員及全國球迷優質的比賽環境；此次預計將有10萬人次湧入台，市府團隊也特別規畫特色遊程及商圈優惠專案，期盼球迷進場支持中華隊之餘，也能暢遊台中。