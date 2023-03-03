北市酒店妹拒出場慘淪「假醫師」刀下魂 雙親崩潰：以為她待業中

北市中山區錦州街上一家酒店今日上午發生一起命案，一名自稱醫師的56歲陳姓酒客欲框酒店小姐出場遭拒，惱羞成怒下竟朝酒店小姐狂砍6刀，刀刀刺往要害，送醫搶救後傷重不治，而陳男在店內還持刀企圖自戕輕生，最後被店家制止送醫。陳男出院抵達分局接受偵訊，警方查出他根本是無業，死者父母聞訊趕到醫院，當場崩潰表示不知道女兒從事酒店業。

警方調查，56歲陳姓男子平時會到錦州街一家酒店，固定找29歲張姓女公關坐檯陪酒，2日晚間陳男再度前往該店喝酒，一直喝到3日上午7時許，陳男要帶張女出場遭拒。

陳男不滿遭拒，惱羞成怒下掏出水果刀朝張女砍殺，工作人員聽到爭吵尖叫聲緊急趕往包廂查看，赫然發現張女倒臥在廁所，已無生命跡象，而陳男打著赤膊持刀自戕，左胸及腹部有刀傷。

警方到場後，在垃圾桶發現作案用的凶刀，當場將陳男依殺人現行犯上銬逮捕，並將兩人送往馬階醫院急救，但張女身中6刀，其中，腹部、頸部各有兩處明顯刀傷，經搶救後仍宣告不治，陳男並無大礙，稍早陳男已出院，警方將其帶往分局問訊中，全案將依殺人罪嫌送辦。

張女父母接獲死訊後抵達醫院，崩潰表示不知道女兒在酒店上班，只知道她在待業中。而經警方調查，陳男平時自稱是醫師，但警方查出他根本無業，稱醫師只是想增加行情。

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