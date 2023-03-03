菲國元月通膨指數增至8.7%並創14年新高紀錄，故已在2月16日大幅提升50個基本點的央行，2023年可能會再次上調基準利率。菲律賓2月通膨報告將於3月7日公布，當地央行也表定3月23日舉行政策利率會議。

荷蘭金融集團ING認為，再過1個月，萬一通膨突然又大漲的話，菲國央行或將更加大力地升息。根據統計，自2022年以來，菲國已陸續升息8次，共計400個基本點，一共是16碼。菲律賓央行預估，當地通膨應會在今年最後1季，回跌到目標區之內。