菲國元月通膨指數增至8.7%並創14年新高紀錄，故已在2月16日大幅提升50個基本點的央行，2023年可能會再次上調基準利率。菲律賓2月通膨報告將於3月7日公布，當地央行也表定3月23日舉行政策利率會議。
荷蘭金融集團ING認為，再過1個月，萬一通膨突然又大漲的話，菲國央行或將更加大力地升息。根據統計，自2022年以來，菲國已陸續升息8次，共計400個基本點，一共是16碼。菲律賓央行預估，當地通膨應會在今年最後1季，回跌到目標區之內。
菲律賓央行3日表示，萬一最新的通膨數字衝高到9%以上，最壞的打算就是在這次會議時，就會把利率調升50個基本點。不過，物價若沒飆這麼高，有可能只調高25個基本點，也就是1碼。
菲國元月通膨指數增至8.7%並創14年新高紀錄，故已在2月16日大幅提升50個基本點的央行，2023年可能會再次上調基準利率。菲律賓2月通膨報告將於3月7日公布，當地央行也表定3月23日舉行政策利率會議。
荷蘭金融集團ING認為，再過1個月，萬一通膨突然又大漲的話，菲國央行或將更加大力地升息。根據統計，自2022年以來，菲國已陸續升息8次，共計400個基本點，一共是16碼。菲律賓央行預估，當地通膨應會在今年最後1季，回跌到目標區之內。
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