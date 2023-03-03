新北市公私立國小校長會議今（3）日登場，共計約250名校長參與，由副市長劉和然主持，他勉勵新世代的校長必須開拓多面向的跨域知能，引領新北的教育持續邁向優質與卓越。本次會議也透過近期熱門的Chat GPT來展現科技工具創發教育多元學習的可能，並宣示新北市正式啟動教育數位轉型。

副市長劉和然與LearnMode學習吧、均一教育平台、TVBS信望愛永續基金會共同宣示正式啟動教育數位轉型。（教育局提供）

因應疫後時代學習模式的快速更迭，教育實務面臨更多挑戰，新北市長侯友宜表示，教育界應思考教師跟學校如何交會學生妥善選擇及正確使用科技，並利用科技工具創發多元學習的，以面對未來AI發展快速的世界，也期許身為教育領航員的校長，必須不斷學習與時俱進，讓教育變得更好。

所以本次會議也邀請科技、閱讀、美感、雙語及正念五大領域的專家，帶領與會的校長探索不同領域的知能，專家透過電腦軟體結合各式網路平台，分享科技在教育上應用的可能，LearnMode學習吧總監陳逸文，也運用時下熱門的Chat GPT展現科技工具運用在教育多元學習上。

副市長劉和然指出，數位力就是競爭力，新北市教育局透過新北校園通APP打造全市親師生行動化資訊平台，協助學校行政邁向數位轉型，以校務行政系統作為學校數位化的基石。截至目前為止，新北校園通APP下載已突破46萬人次。

教育局長張明文表示，感謝校長持續協助校務精進、給予教師支持，讓新北市教育品質更加卓越，未來市府團隊將持續與校長為新北學子打造優質的學習環境，實踐新北教育願景。

新北市也藉由這次會議，由副市長劉和然與LearnMode學習吧、均一教育平台、TVBS信望愛永續基金會共同宣示正式啟動教育數位轉型。