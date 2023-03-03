好市多（Costco）會員年費先前就已傳出調漲聲浪，如今又有進一步發展，好市多財務長Richard Galanti強調，目前還沒有要調漲會員年費，但現在已經不是要不要調漲的問題，而是何時調漲的問題，為後續操作留下伏筆。

Business insider報導，目前美國好市多的會費約落在60至120美元之間，前一次調漲已經是2017年6月，當時普通會員調漲5美元，高級會員則調漲10美元。

分析師也推估，如果好市多宣布漲價並不會令人太意外，從過去16年的經驗來看，好市多平均5年7個月會漲一次會費，而從2017年6月到今年1月也差不多5年7個月。

對於年費漲價的傳聞，Richard Galanti透露，目前還不會上漲，但已經不是要不要調漲的問題，而是何時調漲的問題。對比，執行長Craig Jelinek年初「目前還沒有計畫」的說法，態度似乎更趨明朗。

儘管如此，好市多吸粉的功力還是相當了得，上一季財務報告顯示，單季新會員人數超過100萬，使得會員總數超過6800萬，且在美國與加拿大還擁有高達93%的續訂率。