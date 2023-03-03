買賣房屋選擇誠實的房仲為自己服務，真的非常重要！曾有一名屋主想要購買房屋，先諮詢了多家房仲業者，後來決定先出售房屋再買房，又向房仲業者索取行情資訊。在過程中卻發現黑心房仲提供的成交行情資訊，關於買房的資料都是偏高價、關於賣房的都是偏低價！只有永慶房屋簡郁君經紀人提供完整全面的成交行情資料，才讓屋主看穿黑心房仲選擇性揭露成交行情的坑騙手法，免於遭到坑騙近380萬元房價的苦果。

永慶誠實提供房市資訊 幫助客戶精準判斷房屋價值

2022年，永慶房屋簡郁君經紀人接到一名客戶的委託，想要請簡郁君協助尋找一間在信義區的房子，並開出了若干條件。簡郁君經紀人根據客戶的需求，尋找了數間合適的房子給客戶參考，並完整提供房屋資訊，以及區域成交行情資料。期間客戶自己若有看到喜歡的房屋，他也會向簡郁君請教房價，而簡郁君都會完整提供區域行情，並根據房屋條件建議合理的價格區間。

看完幾輪房屋下來，這名客戶決定先出售自己在信義區的住所，以便讓購屋資金更有餘裕。他同樣請簡郁君經紀人協助估價。簡郁君根據客戶房屋的地段、坪數、座向、樓層等條件，並綜合區域行情、房市發展趨勢，向客戶分析說：屋主房屋的社區行情過去雖然曾有138萬元的成交紀錄，但考慮到近期房市出現降溫跡象，要賣到138萬元以上的單價會有難度。雖然可以試試看，但仍建議屋主先以單坪135萬元上下的價格為基礎。除了房價分析之外，簡郁君也主動提供「誠實房價報告書」，報告書中完整記載了社區周遭的成交行情，讓屋主參考。

買房秀高價、賣房秀低價 黑心房仲手法低劣

聽完簡郁君的分析之後，這位客戶突然對簡郁君說，其實他在找房子的時候，同時找了多家房仲業者協助賞房。但他發現部分房仲給的價格資訊都偏高，沒有把同社區或附近類似社區的低價成交案件分享給他，當然也都沒有說明理由。只有簡郁君完整呈現成交紀錄，並根據每個案件狀況進行分析。

後來決定要賣房子的時候，他同樣委託各家房仲業者協助估價。他又發現有的房仲業者都只給區域中低價的成交紀錄，對於高價的成交紀錄都不呈現。「其中一名房仲說我的房子只有128萬元的價值，還誇口說該社區都是他們成交的，對行情的走勢相當了解。我就覺得奇怪，明明實價登錄和永慶房屋提供的資料裡面都有更高價格的成交紀錄，那為什麼這些的高價紀錄都不提？也不說明？」

永慶誠實服務 幫屋主挽回近380萬元差價！

屋主表示，在他接觸各家房仲業務的經驗中，只有永慶房屋的簡郁君經紀人最誠實，不管是高價還是低價的成交行情都完整提供，也都會根據這些價格仔細說明狀況、並給予專業建議，讓他覺得最安心。因此決定與簡郁君簽訂專任委託，由他全權負責售屋事宜。

簽訂委託之後，簡郁君運用永慶房屋獨有的「團隊聯賣」制度，在一個多月的時間裡就找到買家。買家對房屋非常喜歡，最終以136萬元的單價順利成交。以房屋大約47坪的空間來計算，簡郁君成功為屋主挽回將近380萬元的差價，而永慶房屋的高效率也讓屋主非常滿意！

找誠實房仲為自己服務 買賣屋權益才有保障

從上述案例中可得知，房市上仍有部分黑心仲介企圖以隱瞞房市資訊的方式坑騙屋主，再聯手投機客行低買高賣賺差價的情況。消費者要怎麼樣才能找到誠實的房仲業者呢？最簡單的方式就是學習上述屋主的案例，諮詢多家房仲業者，並從各家業提供的資料中，檢查是否有隱匿行情的情況。最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，自己的權益才有保障。

簡郁君補充，永慶房屋為了保護消費者的權益，推出諸多誠實保證。除了主動提供消費者完整實價登錄行情資訊的「誠實房價報告書」之外，還建置投機客資料庫，列管近7000名投機客拒絕往來，以保障消費者權益。2021年更推出「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若永慶房屋經紀人未落實相關誠實服務，最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，以實際行動展現房仲業界中最重要的「誠實」價值、以及捍衛消費者權益的決心。