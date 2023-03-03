前日本桌球女王福原愛前年尚未離婚時，被日媒拍到與橫濱男同遊、過夜，儘管澄清只是普通朋友、沒睡同一間房等，仍深陷出軌疑雲。福原愛恢單後，與橫濱男越愛越高調，最近被拍到在VIP包廂觀賞J聯盟足球賽，日媒形容兩人的互動「宛如新婚夫妻」。

根據日媒《女性自身》報導，福原愛和橫濱男本月19日出現在東京町田市的體育場觀賞町田澤維亞隊開幕戰，他們之所以能坐在VIP貴賓室，是因為福原愛前年11月獲聘擔任母校青森大學的客座副教授，與過去在青森大學足球隊任教的町田澤維亞隊總教練有了親切的關係。據悉，福原愛在賽前幾天表示應該會帶家人去，但當天日媒僅拍到她與橫濱男。

報導中指出，橫濱男會陪同福原愛參加跟工作有關的應酬，私生活方面，也是一位可靠的夥伴，家人都滿喜歡他，且橫濱男的工作能力頗強，本來是菁英階級，2021年因接手家族企業才辭職。日媒形容，福原愛和橫濱男的互動很像新婚夫妻。

福原愛去年雖被日媒選為身價暴跌女藝人的第一名，但無損她在當地的地位，頂著2年青森大學客座副教授的頭銜，今年4月終於確定回學校教課，把所學知識傳授給學生，該校公關對外表示：「期望她未來能給學生帶來有意義的課程」。