今日適逢「世界野生動植物日」，台北市立動物園將主題訂為「野生動植物保育夥伴關係」，邀大家向辛苦的保育員表達感謝，擔任10年保育員的林靜宜分享，這份工作可拉近民眾與野生動物的距離，透過教育解說，把跟動物相處的經驗分享給大眾，讓大家用不同視角看待野生動物。

動物園說明，聯合國大會將每年3月3日訂為「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，盼讓更多民眾知道維護生物多樣性，與人類生活息息相關，今年園區將主題訂為「野生動植物保育夥伴關係」，邀大家向辛苦的保育員表達感謝。

3月3日是「世界野生動植物日」，台北市立動物向辛苦的動物褓姆「Zookeeper」致謝。圖為保育員照料黑冠松鼠猴。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

動物園指出，「Zookeeper」意指「保育員」，多數人對他們的認知是在動物園裡照顧動物的人，但這個名詞其實涵蓋研究人員、教育者、復育專家、保育學家、生物學家，甚至是獸醫師等專業領域的工作人員，都在為野生動植物存續盡心力。

在台北市立動物園照料斑哥羚羊的林靜宜分享，斑哥羚羊個體很大，一開始照料會害怕，要習慣他們頭上會有危險性的角，加上有隻斑哥很親人，會想跟你撒嬌，但動物不太會拿捏力道，要小心被撞到，但了解後就會覺得他們很像大狗狗，相處蠻開心的。

談到保育員辛苦之處，林靜宜表示，要花很多時間跟動物相處，了解他們身體需求，像在養無尾熊時，若生病都要24小時在旁邊照料，但她也說，這份工作可以拉近民眾與野生動物的距離，透過教育解說，把跟動物相處的經驗分享給大眾，讓大家用不同視角看待野生動物，也希望來動物園不只走馬看花，能多了解每個動物的故事。

動物園補充，除了保育員的辛苦付出，世界各地的動物園、水族館和保育機構擁有野生動物照養經驗，也積極投入在地保育工作，像野外動物受到人為獵捕影響，動物園可透過救傷跟圈養繁殖個體，維持動物的多樣性，加上各單位逐步成熟的國際交流網絡，更能增進全球保育合作。