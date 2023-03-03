信義房屋竹北縣三店店長景建鈞30歲時從一呼百應的陸軍上尉通信官轉換為需在路邊鞠躬、遞名片的菜鳥房仲，每天都有學習與挫折，但轉職後從客戶身上學會用高遠視角看事情，他也自學拍攝剪輯帶看影片，創新工作與人生，活得更加精采。

景建鈞表示，自己是從小在眷村長大的外省人，叔叔伯伯都是軍人，對軍旅生活並不陌生，他自萬能科技大學電子系畢業後，考上志願役軍官，7年軍旅生活他曾帶領1-200名士兵，也受到長官喜愛，工作十分穩定。

看似順遂，但景建鈞也不免常想，「人生中最精華的時間，就要耗費在軍中嗎？」且軍官需要配合輪調、非官校畢業晉升也有限，他當時已是陸軍上尉通信官，統籌軍中事務，跟時任信義房屋秘書的妻子討論後，決定加入獎勵制度完善的信義房屋闖一闖，提升家庭生活品質並實現夢想。

轉職後最難的第一課是需放下身段，景建鈞表示，當時他在軍中一呼百應，大小事都有小兵張羅，成為菜鳥業務必須站在街頭鞠躬、遞名片、自我介紹，怎麼也拉不下臉，常常在外頭不知所云的站了一下午，最後他轉換心態「既然都決定要闖了，就試試看！」才逐漸彎下腰克服挫折。

而他簽第一個委託案時，因為緊張加上不熟的緣故，講解委託書講得零零落落，所幸當時的客戶很包容他，鼓勵他「慢慢講、不要急」他羞得想找個地洞鑽下去，也決心要好好精進自己的專業。

而信義房屋除了完善的教育訓練，師徒制不藏私的傳授經驗，都讓景建鈞更快上手並樹立正確價值觀，他回想，當時帶領他的店長自己有不動產經紀人、代書、結構技師證照，是很好的學習楷模，店長並鼓勵他，要隨時掌握最新法規，傳達給客戶正確的專業知識，路才能走得長久，他也從這名店長的身教與信義房屋「先義後利」的企業文化中，逐漸茁壯。

景建鈞回顧轉職12年來，他以客戶為師，許多客戶都是科技業主管，從國際局勢看事情的角度較高、較遠，這些寶貴的視野在軍中接觸不到。此外，因應時代潮流，他也創建分店的Youtube頻道，自學拍攝剪輯帶看影片，經營一年來，成效不錯，更吸引來自新加坡的客戶，他也不斷創新自己的工作模式，讓自己與團隊都能更加精進。

從軍中轉職當房仲，是個好出路？景建鈞以自身為例，他加入信義房屋已30歲，而在部隊中的他長久與長官的應對、歷練，也讓他在與客戶互動時，比起剛出社會的新鮮人更來得沉穩、得體，因此軍中的歷練，對於他當業務的待人接物是一大優勢，對於有意轉職的退伍軍人，是個豐富人生的不錯選擇。