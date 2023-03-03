疫後各藝術博覽會與拍賣市場交流回溫，倫敦蘇富比甫結束的春拍，共有5件作品成交價超過1500萬英鎊，是自2015年來倫敦拍賣的最佳成績，另刷新了9項藝術家拍賣紀錄，其中日前最受矚目的瓦西里・康丁斯基《教堂與穆爾瑙風景 II》，也拍出3720萬英鎊的成交價。

瓦西里・康丁斯基《教堂與穆爾瑙風景 II》創作於1910年，是康丁斯基在藝術發展上取得重大突破並邁進抽象主義的一年，展現了康丁斯基剛形成的抽象語言，這種語言在他後來的作品中不斷演化，更引 領後來的藝術家走上新闢蹊徑。此作尺幅龐大，採用鮮明豐富的對比色，四邊近乎長度一致。這種類近方形的畫幅甚獲當時前衛的現代主義藝術家青睞，莫內和克林姆等都曾創作方形畫。

這幅康丁斯基的佳作背後還有一段值得世人銘記的歷史，此作曾屬喬安娜・瑪格麗特・斯特恩和西格伯特・塞繆爾・斯特恩伉儷舊藏。二人共同創辦紡織公司，並活躍於 1920年代的柏林藝文社交圈，結交了托馬斯・曼、法蘭茲・卡夫卡等人，然而隨著納粹日益壯大，斯特恩夫婦未能逃過猶太人所遭受的厄運，斯特恩伉儷藝術收藏的作品也因此流散各地。

本作自1951年起由荷蘭凡阿貝博物館收藏並展出，8年前獲確認為斯特恩伉儷舊藏，最近被歸還予斯特恩家族的後人。