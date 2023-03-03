高雄53歲柯姓工人昨日從工地騎車返家休息，途中面露酒容遭員警盤查，酒測值0.19，雖未觸犯公共危險罪，但仍超過扣車最低標準0.18，員警隨後依規定扣車並帶他回派出所做筆錄，柯男不僅面臨酒駕罰鍰、吊扣駕照外，僅差0.02還需要繳清罰鍰、保管等費用才能將機車領回。「被你們抓到，真衰！」柯男一聽罰則氣炸直跳腳。據悉，柯男稍早開工時，為提神喝2罐啤酒，自認為酒精消退才騎車上路。

昨日上午11時許，三民一分局三民派出所員警巡邏行經，中華三路、九如三路口等紅燈時，發現身旁柯男面露酒容，於是上前盤查。

柯男起初也相當配合，但員警問他「有喝酒嗎？」，柯男秒回「沒有」，員警拿出酒精感知器給柯男吹氣，柯男見到感知器有酒精反應，才改口稱「早上有喝一點啦」

員警隨後拿出酒測器，並耐心說明「酒測值0.18到0.24要扣車，0.25以上送法院」，柯男吹氣後，酒測值0.19。柯男一看酒測值僅比扣車最低標準低0.02，態度瞬間大轉變，當場氣炸直跳腳，望著天空怒喊「被你們抓到，真的算我衰！」，雖未觸犯公共危險罪，員警仍依規定扣車，並帶回派出所做筆錄。

據悉，柯男早上在橋頭區某工地上班，早上8時趁開工前喝2罐啤酒提神，工作結束返家時，自認為意識清楚、酒精已退，才會貪圖方便騎車從返回三民區家中。現在不僅因酒駕面臨高額罰緩、吊扣駕照外，還需再多繳清保管費等費用，警方呼籲，切勿心存僥倖酒後上路，務必落實代叫計程車或由友人接送返家。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！