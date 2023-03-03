周五日經225指數收盤上漲428.60點或1.56%，為27927.47點，創下去年12月15日以來最高水準，也是今年1月18日以來最大單日漲幅。東證一部指數升24.95點或1.25%，為2019.52點。

日本Chibagin資產管理研究部門主管Jun Morita說，日本股市的上漲是有道理的，因為公司受益於中國經濟復甦，中國赴日的觀光客也為日本經濟提供支撐。

「但是今天的漲幅可能過高了。而且華爾街隔夜的表現太過強勁。投資者對於美國利率的前景也可能過於樂觀」。

美國基準的10年期國債殖利率隔夜上升107.83基點，來到3.87%；日本10年期國債殖利率也在盤中突破日本央行的政策區間。

迅銷上漲3.87%，為日經指數的上漲貢獻107.8點；該公司稍早公布二月銷售按年大幅增加21%，造好投資行情。

製藥廠第一三共上漲5.1%，報4468日圓。矽晶圓製造商信越化學升3.0%，報19665日圓。

製藥商大塚製藥下跌4.25%，報3943日圓，為日經指數中表現最差的股票。