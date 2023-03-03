藝術家林佳儀作品《意念的物質化》，實際到新竹都城隍廟、關帝廟等廟宇田野調查，將民眾描述、繪畫的神明印象，用「蠟」雕刻出來。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安出席特展開幕儀式，逛展同時也親自示範藝術家黃舜廷互動作品《五橘宮筊子機》。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

疫情帶給人們生活巨大的轉變，藝術家們也匯集大量藝術能量，新竹241藝術空間推出特展《求生相》，齊聚多重面向的9位藝術家參展，呈現當代人類各層面的生存現實及潛隱價值觀，探討藝術觀點提出的生存之道，也讓大眾反思，疫情下求生存的過程到底有何收穫。

策展人林怡瑄指出，疫情讓人類世界的危機感達到了戰後另個高峰。雖然疾病不具有戰爭的殺戮性，但是隱形地吞噬生命，形成另種未知的恐懼，壓抑又迅速的四處蔓延，衝擊人們習以為常的生活方式，使人們被迫重新面對「如何生存」。

由汪紹綱、林佳儀、孫培懋、陳界仁、陳彥斌Fangas Nayaw、陳冠穎、陳曉朋、黃舜廷、湛文甫9位藝術家，以反思系統與價值、信仰與人的關聯、人在社會下的生存樣態三大面向出發，透過不同媒材的表現手法，呈現當代各層面的生存現實及價值觀，展期即日起至4月9日，免費參觀。

展場入口由湛文甫攝影作品作為開場，《心念投擲》系列以「捐款箱」為創作出發，將祈求慾望藉由金錢轉換出信念，對應呈現於作品後方的信仰活動中，讓信仰從裝置作品中跳脫出來，將人生生不息的慾望與信念傳遞給每位觀看者。

林怡瑄也介紹，本次特展有2件作品是新竹全新創作，其中擅長參與式藝術行動的藝術家陳冠穎，與竹安公益慈善服務協會合作，舉辦「無家者」繪畫工作坊，完成本次作品《那些被遺忘的美》，以繪畫、詩性的文字和影像，揭示流浪者的生命故事。

藝術家林佳儀作品《意念的物質化》，實際到新竹都城隍廟、關帝廟等廟宇進行田野調查，將民眾描述、繪畫的神明印象，用「蠟」雕刻出來，這些再詮釋的潛在意識，指涉人對信仰的執念及心靈寄託的想像。

另外，黃舜廷的作品《五橘宮筊子機》也十分特別，重新詮釋民間信仰中的問卜儀式「擲筊」，重新改裝賭博用的角子機，並放置個人跪墊，藉投幣式的博奕行為呼應擲筊的許願儀式，探討隱藏在兩個具有相似性功能的行為背後，關於人類慾望本質的驅力與動機。