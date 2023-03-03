罹患肺高壓等疾病的30多歲未婚王小姐，因找不到工作又面臨疾病等種種壓力，於是在臉書販售商品盼賺取收入， 她曾想申請政府急難救助卻不符合條件，所幸在高市府社會局左營社福中心聯繫下，幫她清償積欠健保費及改善生活，讓她終於有了安定的日子。

社會局調查，原本居住台中的王小姐，今年1月搬遷至高雄獨自租屋生活，她因找不到工作無經濟收入，就在自己臉書上販售商品，希望在家自食其力，她也曾前往居住地及戶籍地區公所申請辦理急難救助，但條件不符合，卻又不知該向誰求助。

社會局左營社福中心接到通報後派社工主動聯繫，得知王小姐因疾病所擾難以就業，但因她仍屬工作人口之故，無法辦理相關福利，為盡快幫助她穩定生活，立即提供急難救助並連結醫院社服室協助就醫。

王小姐說，自己因疾病無法外出找工作，才會在網路上販售口罩，希望能夠有點生活收入，現在社會局介入後，已幫她處理健保積欠費及就醫資源連結，里長及慈濟基金會也會定期關心她，讓她受益許多。

社會局長謝琍琍表示，高雄市18處社會福利服務中心連結在地警政、衛政、學校及社區團體等公私部門資源，協助遭遇經濟或家庭困境之脆弱家庭，提供家庭支持、經濟扶助等服務，民眾如遭遇困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心，讓社福人員幫您度過人生難關。