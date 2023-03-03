嘉義市政府免費提供回收水，作為清洗街道、綠帶澆水、工地灑水等用水。（嘉義市政府提供／張朝欣嘉市傳真）

嘉義市政府針對南部30年來最嚴峻水情挑戰，3日表示已邀集中央氣象局嘉義氣象站、水利署南區水資源局、台灣自來水公司第5區管理處等單位舉辦應變小組會議，藉此掌握水情資訊、抗旱措施，以及對下一階段水情預先布署，並請各單位提出節水成果及因應對策，共同抗旱節水度過枯水期。

面對氣候異常、降雨偏少，嘉義市長黃敏惠責成市府團隊超前部署各項節水作為，並透過跨局處橫向溝通協調，以及資源回收車廣播、有線電視跑馬播送、市府官方line帳號等多元管道宣導節約用水，另外也由市府水資源回收中心免費提供回收水，供清洗街道、綠帶澆水、工地灑水等，目前每日尚有2600公噸水可供取用。

市府表示，中央與地方攜手共同抗旱，針對水情黃燈，市府要求市內工業用戶自主節水7％，每月1000度以上非工業用水戶以減量供水20％為目標，至於每月1000度以上工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則減量供水10％至20％。

市府指出，除加強相關節水作為與宣導外，亦於水源調度會議建議中央減少蘭潭及仁義潭水庫出水量，或增加蓄水量以穩定民心，此外，自來水第5區管理處預計在嘉義地區鑿設4口抗旱水井，每日可增加0.4萬公噸自來水，以確保嘉義地區供水無虞。

黃敏惠近日也透過臉書，提供以擦車代替洗車、洗澡改採淋浴、洗手搓香皂時先關水等節水省錢妙方，呼籲民眾從日常生活中落實節水。市府呼籲，請市民與產業店家共體時艱撙節用水，養成良好節水習慣共度枯水期，未來會視整體水情，滾動檢討各項應變措施。