健保部分負擔4月份將調漲，行政院長陳建仁今赴立法院備詢，包含衛福部長薛瑞元也列席，國民黨立委謝衣鳳詢問，健保部分負擔調漲，推估影響117萬人，增加1.2億元；調漲門診的部分負擔會增加54.8億、影響1285萬人，她質疑，疫後特別預算已撥補200億，為何還要調漲部分負擔，跟人民要56億，增加偏遠地區就醫的貧窮障礙？

謝衣鳳質詢時，提出一份衛福部中央健保署委託淡江大學做的健保財務制度改革新制改革報告，該份報告是研究2017年部分負擔調漲後的效果，而該份報告最終結論是部分負擔調漲未有抑制醫療浪費的效果，看病的人數也沒有因此減少，反而造成小病不去看並延誤就醫，使醫療支出增加。

對此，陳建仁解釋，人口不斷老化就醫狀態也不同，年度變化時，人口老化需要看病越來越多就會增加，需要把年齡結構加以調整；謝衣鳳反駁，人口增加並沒有很多，但報告結果調漲部分負擔對於減少醫院的醫療資源是沒有正向效果。

謝衣鳳質疑，疫後特別預算撥補200億，4月份又要調整部分負擔，也會增加56億元給衛福部；對此，薛瑞元說，兩個效果不同，200億會進入安全準備；謝衣鳳痛批，整個醫療體系健保給付沒有增加，我們給你256億，結果衛福部卻沒辦法改善缺藥物問題。

謝衣鳳指出，一般民眾擔心沒有錢，不敢去看病，去看病又增加這麼多負擔，這就是所謂的「貧窮障礙」，健保局會不會在2026年破產？如果現在給你們這麼多錢，也同意撥補健保，穩定民眾健康，但一直給你們錢，所有民眾問題沒一項可以解決。

薛瑞元解釋，如果撥補200億到健保，結算估算明年就不用調漲健保費的可能性，至於缺藥的問題，薛瑞元說，缺藥問題結構很複雜，不是給200億就能解決。