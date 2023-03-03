新竹市政府今年持續推出低收入戶學生助學金，25歲以下具低收入戶的學生10日起至31日，可攜帶申請表、相關佐證資料至各區公所申請前往戶籍所在地區公所提出申請，若為大專院校學生可獲得最高2萬元的補助，減輕弱勢學子就學負擔。

市府教育處指出，低收入戶學生助學金若核准，補助金額為國小學生5000元、國中學生7000元、公私立高中職（含五專至三年級）1萬4000元、大專院校（含五專四至五年級）2萬元。詳情可洽新竹市政府教育處特前科電話03-5427974，或3區區公所了解。

申請低收助學金必須準備公所核發的最新低收入戶證明書；國中小生請檢附有蓋註冊章的學生證正反面影本或在學證明、高中以上請檢附學生證或註冊證明書；有效的受款人郵局存簿封面影本。可先上新竹市教育網下載相關文件填寫。

市府提醒民眾，為簡化申請流程，申請人可在申請表中勾選戶籍資料查詢同意書項目，委託區公所業務窗口代為查調戶籍資料，簡化民眾應備資料，也提醒若已領有公費就學補助或為延長修業年限、重修或補修者的學生，則不在補助範圍。