針對美國務院3月1日批准新一輪對台軍售案，其中包括F-16戰鬥機機載飛彈及相關設備，總價值6.19億美元。大陸國防部發言人譚克非表示，中方堅決反對美方向台灣出售武器，要求美方停止插手台灣問題，停止加劇台海局勢緊張。

譚克非指出，「我們堅決反對美方向中國台灣地區出售武器。美方行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是八一七公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重威脅台海和平穩定。」中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非強調，中方要求美方停止售台武器和美台軍事聯繫，停止插手台灣問題，停止加劇台海局勢緊張。中國人民解放軍始終嚴陣以待，隨時回擊一切謀獨挑釁和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國國防安全合作局（DSCA）當地時間3月1日宣布最新對台軍售 ，包含100枚AGM-88B高速反輻射飛彈、200枚AIM-120C-8先進中程空 對空飛彈(AMRAAM)、訓練彈、軟體等項目，目前已進行知會國會程序，可望1個月後生效。

DSCA聲明表示，此次擬議的軍售，將協助台灣持續將部隊現代化，強化領空防禦、區域安全，以及與美國的協作能力，符合美國的國家、經濟和安全利益。聲明中強調，擬議出售給台灣的軍武「不會改變該地區的基本軍事平衡。」