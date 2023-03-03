監察院1日公布國產高端疫苗調查報告，指迄今國際間僅10國承認高端疫苗，主因應是未有傳統第三期臨床試驗結果，且國際認證進展有限，部分國人質疑其保護力，此狀況已不利國內疫苗產業發展。過去力挺高端疫苗的行政院長陳建仁3日重申，此狀況最主要是大家對高端保護力有誤解，「就科學證據上來講，高端確實是有效、安全及副作用最低的疫苗。」

陳建仁今日赴立法院報告疫後特別預算並備詢，國民黨立委李德維質詢指出，雖然監察院對高端倍及愛護，沒提及炒股、緊急使用授權（EUA）決策過程，但還是講說要檢討改善，質疑陳建仁當時力挺高端，現在連監察院都說不利國產疫苗發展？

對此，陳建仁表示，不利國產疫苗發展，最主要是因為大家對高端保護力有誤解，若外界觀察學術論文發表，無論是從動物試驗、第一二期臨床試驗，都是在世界最好的期刊發表，且高端的效果都比AZ疫苗來得好。

陳建仁進一步指出，而且打完100萬人、300萬劑高端後，其真實世界數據顯示，效果跟莫德納、BNT疫苗一樣好，比AZ好得多，「所以就科學證據上來講，高端確實是有效、安全及副作用最低的疫苗。」他也強調，在疫情的情況下，都是使用緊急使用授權處理。

李德維批評，陳建仁真的該回中研院當院士，好好去研究，不應該當行政院長，因為連2350萬人不相信的高端疫苗，陳卻硬要在國會殿堂為其辯護，連監察院調查結果出爐後，「我不知道你在堅持什麼？」

李德維追問，之後是否要繼續採購高端疫苗，陳建仁回覆，國內現在已有足夠的疫苗存量，且是次世代的疫苗，所以不會再採購。